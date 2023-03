Areszt za oszustwo metodą „na policjanta” Powrót Generuj PDF Drukuj Bełchatowscy policjanci zatrzymali sprawców przestępstwa działających metodą „na policjanta”. 46-letnia kobieta i jej 56-letni partner usłyszeli już zarzuty. Sąd aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia. Policjanci kolejny raz ostrzegają: Jeśli ktoś podaje się za policjanta i informuje, że masz przekazać mu pieniądze - odłóż słuchawkę, zakończ rozmowę. To oszust!!

21 lutego 2023 roku, około godziny 20.00, bełchatowscy policjanci zostali zawiadomieni o oszustwie, gdzie przestępcy działali metodą "na policjanta". Ofiarą sprawców padło małżeństwo seniorów, które uwierzyło, że pomagają policji w tajnej akcji. Tego dnia około godziny 16.00 na numer stacjonarny pokrzywdzonych zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako inspektor policji i poinformował, że na osiedlu grasują przestępcy, a pieniądze seniorów są zagrożone. W trakcie rozmowy telefonicznej fałszywy policjant przekonał pokrzywdzoną, że dla własnego bezpieczeństwa, musi wydać wszystkie pieniądze, które trzyma w domu. Zapewnił jednocześnie, że oszczędności te będą bezpieczne i po akcji wszystko odzyska. Zmanipulowani przez przestępców seniorzy postąpili zgodnie z instrukcją przestępców, spakowali w reklamówkę swoje oszczędności i wszystko wynieśli na korytarz. Torbę z pieniędzmi pozostawili rzekomym „policjantom” na klamce drzwi swojego mieszkania. Byli przekonani, że w ten sposób pomagają policji, że uczestniczą w jej tajnych działaniach. Po przekazaniu pieniędzy pokrzywdzona zadzwoniła na numer alarmowy 112, gdzie dowiedziała się, że całe zdarzenie było oszustwem. W sprawę natychmiast zaangażowali się bełchatowscy kryminalni. Krok po kroku sprawdzali każdą informację mogącą doprowadzić ich do ustalenia sprawcy. Rozpytywali mieszkańców, sprawdzali zapisy monitoringów. Najpierw ustalili samochód, którym podróżowali sprawcy. Następnie, w wyniku intensywnej pracy i wnikliwych policyjnych działań, funkcjonariusze zgromadzili materiały, na podstawie których wytypowali podejrzewanych. 46-letnia kobieta i jej 56-letni partner zostali namierzeni przez bełchatowskich policjantów na terenie Wrocławia. Kryminalni zatrzymali ich 27 lutego 2023 roku. Byli zaskoczeni, kiedy stróże prawa wylegitymowali ich na parkingu samochodowym, kiedy wsiadali do swojego seata. Przeszukując ich mieszkanie, policjanci między innymi znaleźli tam i zabezpieczyli około 50 tysięcy złotych, telefony komórkowe oraz karty sim. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wiosek prokuratury tymczasowo aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Przypominamy :

Ofiarą przestępców może stać się każdy, nie tylko osoby starsze, dlatego warto ostrzegać i rozmawiać o tym, jak zachować się w przypadku kiedy dzwoni obca osoba i próbuje nas oszukać. Nie pozwólmy, aby nasi bliscy padali ofiarą przestępców. Przypominajmy im, jak się zachować, gdy zadzwoni do nich obca osoba. Wytłumaczmy im, jak działają przestępcy.

Jak postępować w sytuacji kiedy dzwoni obca osoba, która w trakcie rozmowy wypytuje o oszczędności lub prosi o przekazanie pieniędzy na jakiś cel?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność,

Odbierając telefon z prośbą o pieniądze, nigdy nie informuj, ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych, najlepiej zakończ rozmowę,

Jeśli obca osoba mówi o przekazaniu pieniędzy możesz być pewien, że rozmawiasz z oszustem.

Jeśli osoba prosi o pieniądze i podaje się za policjanta, albo informuje, że masz przekazać pieniądze policjantowi - odłóż słuchawkę, zakończ rozmowę. To OSZUST!!

Zachowajmy ostrożność też w sytuacji jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny, czy urzędnika, np. przedstawiciela banku, prosi o pieniądze lub mówi, że nasze pieniądze są zagrożone - nie podejmuj żadnych pochopnych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pamiętajmy, że nikt nie będzie miał nam za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Ostrzegamy i przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem,

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust,

Na prośbę obcej osoby nigdy nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, czy haseł,

Po otrzymaniu takiego telefonu natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego i opowiedz o całej sytuacji,

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce policji lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

nadkom. Iwona Kaszewska